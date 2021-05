Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea a obtinut un profit net de 701,4 milioane de lei in primul trimestru din acest an comparativ cu o pierdere de 1,95 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti. Societatea a raportat venituri nete din activitatea…

- Grupul DIGI Communications N.V. a publicat vineri, 14 mai, rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2021, anuntand venituri in crestere cu 8,6%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent (de la 313,2 milioane euro la 340,2 milioane euro) si cresterea RGU cu 13%, la 18,7 milioane.…

- “In concordanta cu obiectivul de a tine Romania conectata, in timp ce isi imbunatateste performanta in toate ariile, compania a inregistrat o crestere a EBITDA ajustata dupa IFRS-16 cu 2%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 34,5 milioane de euro in trimestrul 1 2021. Rezultatul arata…

- “MOL si-a anuntat astazi rezultatele financiare pentru trimestrul 1 2021. Grupul a inregistrat un rezultat operational CCS EBITDA de 664 milioane dolari in trimestrul 1 2021, cu 7% mai mult fata de acelasi trimestru al anului trecut, in pofida celui de-al treilea val al pandemiei de Covid-19 si a restrictiilor…

- “Sphera Franchise Group, detinatoarea companiilor care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, a bugetat pentru anul 2021 vanzari in restaurante in valoare totala de peste 230 milioane euro, cu 63% mai mari comparativ cu nivelul din 2020, din care, 25% sunt…

- Alte 1001 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import : 2-Turcia, 1-Egipt, 1-Italia, 1-Romania, 1-Federația Rusa), informeaza unimedia.info. Numarul total teste efectuate – 6444, dintre care 1874 teste…

- BCR, banca deținuta de Erste Bank, a acordat credite noi pentru persoane fizice și microintreprinderi de 8 miliarde de lei in 2020. Comparativ cu 2019, BCR și-a majorat cota de piața la creditele de consum nou acordate in moneda locala pana la 17.4% (+1,6 pp), precum și la creditele ipotecare nou acordate…