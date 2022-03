Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, celebra de cand a aparut cu o pancarta anti-razboi intr-un jurnal de stiri al televiziunii ruse Pervii Kanal (Canalul Unu), le-a cerut duminica compatriotilor ei sa condamne atacul Rusiei asupra Ucrainei, transmite AFP.

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, celebra de cand a aparut cu o pancarta anti-razboi intr-un jurnal de stiri al televiziunii ruse Pervii Kanal (Canalul Unu), le-a cerut duminica compatriotilor ei sa condamne atacul Rusiei asupra Ucrainei, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, arestata dupa ce a protestat luni seara fața de razboiul din Ucraina live la jurnalul de știri al televiziunii Pervii Kanal, din Rusia, spune ca nu regreta gestul sau indiferent de consecințe.„Nu știu ce se va intampla cu mine in viitorul apropiat. Avocatul meu mi-a spus…

- O victorie totala a Rusiei, cu rasturnarea lui Zelenski? O lovitura de stat la Kremlin care il inlatura pe Putin? Un razboi total intre NATO si Rusia? Iata scenariile posibile, potrivit analistilor, la doua saptamani de la declansarea „operatiunii special

- Ofensiva armata a Rusiei in Ucraina arela baza și interese economice. Ucraina are rezerve uriașe de gaz care nu au fost explotate. In afara Rusiei, Ucraina deține astazi a doua cea mai mare rezerve de gaz cunoscute din Europa. La sfarșitul anului 2019, rezervele cunoscute ucrainene se ridicau la…

- Istoria nu-l va ierta. Dupa cum nu-l vor ierta nici mamele ce si-au luat copiii in brate si au fugit plangand peste granita. Nu-l vor ierta nici cei care si-au pierdut fiii pe front. Nu-l va ierta nici propriul sau popor, pe care-l duce la marginea prapastiei. Se dovedeste inca o data ca nu poti stapani…

- Operatiunea militara desfasurata in Ucraina, o tara invadata peste noapte fara un motiv intemeiat, continua sa provoace valuri. Iar lumea sportului saluta izolarea Rusiei prin anularea evenimentelor care ar fi trebuit sa fie gazduite de un stat agresor.

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, condamna razboiul declanșat de Vladimir Putin, președintele Rusiei, in Ucraina. Gigi Becali il compara pe Vladimir Putin cu Irod cel Mare, regele Iudeei menționat in Biblie ca ar fi ordonat uciderea tuturor copiilor cu varsta de sub 2 ani din…