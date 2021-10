Jurnalistul publicației El Periodico, Marc Marginedas, a comparat prețurile la energie electrica din Rusia cu cele din Spania și a declarat ca „rușii sunt fericiți”, potrivit cotidianului ”Izvestia”. Jurnalistul a subliniat, de asemenea, ca ”saracia energetica” reprezinta, in Rusia, un subiect de science fiction, pentru ca prețurile la resure energetice sunt cu mult mai mici decat in Europa Occidentala. „O stare de lucruri determinata de faptul ca Rusia exporta petrol și gaze naturale, nu le cumpara de la alte state”, a precizat jurnalistul. ”Factura la lumina este, in Rusia, de 3,5 ori mai…