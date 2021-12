Jurma, scenariu sumbru despre Omicron: “Cazurile se vor dubla de la o săptămână la alta” Octavian Jurma, cercetator, a comentat primul caz de Omicron de transmitere comunitara depistat la o femeie care nu a calatorit in afara tarii. Acesta spune ca odata format acest fenomen de transmitere cazurile se pot dubla de la o saptamana la alta. In total, pe teritoriul tarii noastre au fost depistate pana in prezent 11 cazuri de infectare cu tulpina Omicron. Ultimul caz a fost depistat azi in Capitala la o femeie de 31 de ani, care potrivit surselor Antena 3, este asistenta medicala intr-un spital de boli infecțioase din București, fara istoric de calatorie in afara țarii. Femeia este vaccinata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

