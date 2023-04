Majoritatea echipelor de juniori inscrise de cluburi din județul nostru in intrecerea naționala (Liga de tineret, Campionatul Național), care participa in play-off-urile / play-out-urile intrecerilor, au un inceput de an modest. Petrolul, MX Pro, Petrosport și CSM Ploiești ”combina” rezultatele modeste, fiind clasate in parțile secunde ale ierarhiilor sau chiar pe ultimele locuri. Au inceput și eșecuri rușinoase (Petrolul 52 a luat 8-0, de exemplu, in ultima runda, la FCSB), viitorul fotbalului prahovean pare a fi tot mai … diluat. Iata ultimele rezultate și situația la zi in campionatele naționale…