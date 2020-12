Județul în care rata de infectare se menține sub 1/1.000 de locuitori Un județ din Romania inregistreaza, pentru a treia zi consecutiv, o rata de infectare cu coronavirus sub 1/1.000 de locuitori. Performanța a fost reușita in județul Harghita. Autoritațile județene sunt de parere ca acest indicator releva colaborarea oamenilor și efortul depus de persoanele implicate in gestionarea epidemiei. Pe 14 decembrie, rata de infectare cu noul coronavirus a fost in Harghita de 0,91 la mie. Sambata, acest indicator a fost de 0.95/1.000. Și in județul Gorj se inregistreaza o rata mica de infectare cu noul coronavirus, de 0,91 la mie, fiind cea mai scazuta de la nivelul intregii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

