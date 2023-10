Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt doua cazuri care pe mine m-au cutremurat zilele acestea", a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu, intrebata despre cazul judecatoarei de la Tribunalul Suceava reținute astazi și despre cel al unei judecatoare de la Tribunalul București, cu o avere nejustificata

- Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava, reținuta pentru ca proteja traficanți de droguri, era și consumatoare de droguri. Alaturi de ea, in spatele gratiilor a ajuns și un traficant de stupefiante. Procurorul de caz din cadrul Secției de urmarire penala din PICCJ a dispus punerea in mișcare a…

- Procurorii Parchetului General vizeaza o judecatoare care ar fi protejat traficanti de droguri de pe raza judetului Suceava. Ea le-ar fi dat informatii cu privire la anchetele penale in care erau vizati.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție fac, miercuri, mai multe percheziții in județul Suceava. Sunt vizate, printre altele, locuința unui magistrat de la Tribunalul Suceava, dar și biroul de serviciu din incinta Palatului de Justiție Suceava. Judecatoarea vizata…

- In urma celor 3 percheziții domiciliare, efectuate la data de 26 septembrie, in județul Bacau, au fost descoperite și ridicate 6 plante de canabis, 2 grindere, materie vegetala uscata marunțita, precum și alte mijloace de proba. In cursul acestei zile, judecatorul de drepturi și libertați din cadrul…

- Magistrații Tribunalului Neamț au decis arestarea celor trei suspecți in cazul tinerei din Bucuresti, decedata dupa o hemoragie genitala care a survenit in casa amicului. Decizia nu este definitiva.