- Jude Bellingham (20 de ani) continua evoluțiile senzaționale pentru Real Madrid. Mijlocașul englez a punctat in meciul cu Napoli in urma unei curse senzaționale și a ajuns la 11 contribuții decisive in doar 9 partide in tricoul blanco. Cumparat cu 103 milioane de euro de la Borussia Dortmund, Jude Bellingham…

- Etapa a doua din faza grupelor in Liga Campionilor debuteaza, marți, 3 octombrie, iar cel mai interesant dintre meciurile programate se va juca pe stadionul care poarta numele lui Diego Armando Maradona. Napoli, campioana Italiei din sezonul precedent, primește vizita liderului la zi din La Liga, Real…

- Champions League 2023/2024 a ajuns la start cu meciurile din faza grupelor și toata lumea țintește calificarea in marea finala programata la data de 1 iunie 2024, pe legendarul stadion Wembley din Londra. Considerat „Casa fotbalului” din Marea Britanie, acest stadion a gazduit o mulțime de meciuri de…

- Real Madrid s-a impus pe terenul lui Athletic Bilbao, scor 2-0, in prima etapa a noului sezon din La Liga. In minutul 48, Eder Militao (25 de ani), fundașul central brazilian al oaspeților, s-a accidentat și a fost inlocuit. Real Madrid a inceput sezonul de La Liga cu o deplasare dificila, in Țara…

- Jude Bellingham, 20 de ani, a surprins la baza de pregatire a lui Real Madrid. Daca vedetele lui Carlo Ancelotti au venit la antrenament cu bolizi care mai de care mai „focoși”, englezul transferat pentru 103 milioane de euro a fost adus de un simplu taxi madrilen. Real Madrid este un vis suprem pentru…

- Presa spaniola este la picioarele lui Fermin Lopez. Mijlocașul in varsta de 20 de ani a „explodat” in turneul american al catalanilor, cu gol și assist la 3-0 cu Real Madrid. Tatal sau a povestit cum a ajuns la formația blaugrana, la varsta de numai 13 ani. Fermin Lopez este de departe senzația Barcelonei…

- Elias Charalambous a dezvaluit de ce l-a schimbat pe Vlad Chiriches in meciul Otelul – FCSB, scor 0-2, din etapa a 3-a a Ligii 1. Fundasul central a debutat la Galati, dar a fost inlocuit dupa 63 de minute. In locul sau a intrat Denis Harut. Vlad Chiriches a fost titularizat la scurt timp dupa […] The…

- Mihai Aioani viseaza cu ochii deschisi la calificarea in grupele Champions League. Portarul titular al Farului a avut o reactie vehementa dupa victoria cu Sheriff, scor 1-0, din turul 1 preliminar al UEFA Champions League. Aioani i-a dat exemplu chiar pe moldovenii pe care i-a invins la Ovidiu gratie…