Stiri pe aceeasi tema

- Darko Velkovscki, primul transfer facut de Dinamo in aceasta iarna, se va alatura astazi lotului lui Zeljko Kopic. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata cantonamentelor echipelor din Superliga. Stoperul nord-macedonean…

- Voluntari este prima echipa din Liga 1 care incepe meciurile de pregatire din Antalya. Ilfovenii vor evolua de la ora 14:00 impotriva maghiarilor de la MTK Budapesta. Partida este programata de la ora 14:00 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP. ...

- Petroliștii dau startul pregatirilor in noul an direct cu cantonamentul din Antalya, acolo unde vor susține, in aceasta dupa-amiaza, și primul antrenament din 2024. Elevii lui Florin Pirvu s-au reunit in aceasta dimineața la stadionul „Ilie Oana” din Ploiești și au plecat spre București, zburand spre…

- „Șepcile Roșii” au sunat adunarea devreme in noul an, iar trupa antrenata de Ioan Ovidiu Sabau a plecat deja in cantonamentul din Antalya. Clujenii vor juca in trei partide amicale in Turcia, contra celor de la Kocaelispor (7 ianuarie) și contra celor de la Sabail (12 august), plus un amical pe 9 ianuarie,…

- FC Voluntari se va reuni joi, atunci cand echipa va decola catre Antalya, unde va efectua si cantonamentul de iarna, in perioada 4-13 ianuarie, a anuntat gruparea ilfoveana.In cadrul stagiului de pregatire din Turcia, FC Voluntari va disputa si 3 partide de verificare, dupa cum urmeaza :Sambata, 6 ianuarie:FC…

- Noua echipe din Superliga se vor pregati pentru reluarea campionatului in Turcia, printre ele aflandu-se și cei 3 granzi din Capitala: FCSB, Dinamo si Rapid. GSP va avea 4 reporteri la fața locului. Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache vor fi prezenți in Antalya pe toata durata…

- Ismael Diomande (31 de ani), mijlocaș defensiv la Petrolul Ploiești, a fost eliminat in minutul 76 al meciului de astazi cu FC Voluntari, scor 0-0, dupa o intrare dura, cu talpa pe glezna lui Andrei Dumiter. „Criminalule” și „Rușine sa iți fie”, i-au strigat suporterii ilfoveni. Ismael Diomande, „inchizatorul”…

- Farul Constanta, campioana en titre, a fost invinsa fara drept de apel de FC Voluntari, cu scorul de 4-2 (3-0), sambata seara, in deplasare, in etapa a 17-a a Superligii de fotbal.Ilfovenii aveau 3-0 la pauza, dupa o repriza senzationala, marcand pe contraatac prin Robert Popescu (10), din pasa lui…