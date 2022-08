Antrenorul Universitații Craiova, Mirel Radoi (41 de ani), a prefațat meciul cu FC Botoșani din epilogul etapei a 7-a a Superligii. Partida dintre cele doua echipe este programarta luni, de la ora 21:00. Jucatorii formației ardelene sunt inca afectați de ratarea calificarii in grupele Conference League. ”Venim dupa un meci destul de disputat in care putea sa fie un scenariu de vis, dar din pacate, s-a incheiat cu un scenariu de groaza. Cum am spus inainte, eu aș fi vrut sa se termine in 90 de minute, indiferent de deznodamantul calificarii. Din pacate nu a fost așa, am jucat in prelungiri, am…