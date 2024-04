Stiri pe aceeasi tema

- Eșecul suferit de Petrolul in ultima runda a sezonului regulat, 1-2 contra lui Sepsi Sf. Gheorghe, a zdruncinat și mai tare lucrurile la Ploiești. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat remiza cu Farul, scor 1-1, in etapa 29 a Superligii. Condusa la Ovidiu, CFR a egalat pe final, in minutul 82, prin supergolul inscris de Ajeti. Fara victorie in ultimele doua runde, ardelenii risca sa incheie etapa la 14 puncte sub liderul…

- Farul - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 2 martie, de la ora 20:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Ioan Ovidiu Sabau a analizat diferența pentru U Cluj dintre a fi in play-off sau in play-out. Antrenorul și-a exprimat poziția și despre goal-keeper-ul lituanian Edvinas Gertmonas, ex-Zalgiris Vilnius. U Cluj poate ajunge in premiera in play-off-ul Superligii. Mai are meci duminica, de la ora 14:30,…

- Mihai Silvașan, 39 de ani, a trecut repede peste succesul din a doua competiție interna, joi debuteaza ca selecționer al Romaniei, intr-un meci cu Luxemburg. Antrenorul bifeaza a 5-a Cupa a Romaniei din palmaresul personal! U-BT Cluj și-a adjudecat deja primul trofeu al sezonului, a cucerit Cupa Romaniei…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu FC Botosani, ca si el isi doreste ca formatia din Banie sa conduca in meci cu 5-0 pentru a nu mai putea fi egalata, asa cum s-a intamplat etapa precedenta cu „U”…

- Farul - Dinamo // „Cainii” au deschis scorul in minutul 29, prin reușita lui Velkovski din centrarea lui Milanov, iar imediat dupa pauza s-au desprins la Ovidiu. Golul secund a fost semnat de Dennis Politic, din pasa lui Georgi Milanov, in minutul 48, și l-a lasat masca pe Hagi. ...

- Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a lansat un atac neașteptat la adresa celor de la FCSB. Mititelu crede ca FCSB nu va luat titlul și vede alte doua favorite, pe CFR Cluj și pe Farul. Ardelenii sunt pe locul doi, la 9 puncte sub FCSB, in timp ce echipa lui Gica Hagi e pe 5, la 14 puncte…