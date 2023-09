Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu jr. a explicat motivul pentru care francezul Yassine Bahassa (31 de ani) a fost lasat in afara lotului lui FCU Craiova pentru partida cu Dinamo, programat vineri seara, pe Arena Naționala. Mijlocașul a lipsit trei zile de la antrenamente, iar din informațiile GSP Bahassa nu este la prima…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, 43 de ani, a prefațat etapa cu FCU Craiova de vineri seara și face un apel la fanii „cainilor”, care, pana acum, au achiziționat doar cateva mii de bilete pentru meciul de pe Arena Naționala. Dinamo - FCU Craiova se joaca vineri, 15 septembrie, de la ora 21:30,…

- Andrei Artean și Dragoș Nedelcu, daramați dupa FC U Craiova 1948 – Farul 4-0. Cei doi jucatori au reacționat dupa infrangerea usturatoare din partida cu FC U Craiova 1948. Partida a contat pentru etapa a 8-a a noului sezon de Liga 1. Oltenii lui Adrian Mititelu au invins-o categoric pe campioana Romaniei,…

- Aurelian Chițu și Vlad Achim, fericiți dupa FC U Craiova 1948 – Farul 4-0. Jucatorii echipei lui Adrian Mititelu au vorbit despre victoria categorica din partida cu echipa lui Gica Hagi. FC U Craiova 1948 s-a impus in fața campioanei cu scorul de 4-0. Pentru olteni au marcat: Van Durmen, Albu, Baeten…

- Noua echipa de baschet a Energiei Rovinari s-a impus in primul amical al verii, 81 la 71 cu Timba Timisoara. Partida s-a jucat la Tg-Jiu si a constituit startul „Cupei Energia”, o competitie amicala la care mai participa si Craiova. Jocul noii echipe...

- Se stie cum arata clasamentul Ligii 1 dupa primele trei etape. Totul s-a definitivat dupa meciul Dinamo – Sepsi, scor 0-3, de pe stadionul Arcul de Triumf. Jucatorii lui Ovidiu Burca au pierdut si raman in cautarea primului punct dupa revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a avut un…

- Florinel Coman a dezvaluit de ce a fost schimbat la pauza in meciul FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, din prima etapa a Ligii 1. Desemnat cel mai bun jucator al partidei, atacantul de 25 de ani a venit cu explicatii la finalul disputei. Coman anunta ca a suferit o accidentare in momentul […] The post…

- FCSB se pregatește de debutul in noul sezon din SuperLiga, iar Gigi Becali sper sa-l convinga pe Adrian Mititelu sa renunțe la clauza care nu-i permite atacantului italian Andrea Compagno (27 de ani) sa joace impotriva oltenilor. FCU Craiova - FCSB se joaca duminica, 16 iulie, de la 21:30, la Targu…