- Caștigarea trofeului Cupei Romaniei asigura calificarea in Europa League in acest an, dar FCSB a ratat accesul in sferturile de finala, dupa infrangerea in fața celor de la U Craiova 1948.

- Noul antrenor al Clubului de fotbal Sheriff din Tiraspol, Roman Pilipciuc, a raspuns astazi la intrebarile jurnaliștilor inainte de meciul de miine din turul trei al UEFA Europa League cu FC Servette din Elveția. -Noi conștientizam intreaga responsabilitate. Ințelegem ca in acest moment nu avem puncte…

- Antrenorul principal al Clubului de fotbal "Sheriff" Tiraspol, Roberto Bartini, dupa cea mai mare infringere de ieri in cupele europene din istoria clubului (0:6), a facut un scurt comentariu cu privire la joc. ”Am suferit infringeri in toate direcțiile. Nu am putut face nimic, a fost un joc greu, o…

- Ioan Becali a vorbit despre relația speciala pe care o are cu Jose Mourinho. Impresarul spune ca antrenorul celor de la AS Roma urmarește mai mulți fotbaliști romani. Prezent la Tiraspol pentru meciul cu Sheriff, victorie 2-1 obținuta de Roma in grupele Europa League, Jose Mourinho a pronunțat numele…

- Prezent la Tiraspol pentru meciul cu Sheriff, victorie 2-1 obținuta de Roma in grupele Europa League, Jose Mourinho (60 de ani) a oferit un moment savuros. Micuța arena din Tiraspol a mai colecționat o amintire speciala. Joi, campioana Republicii Moldova a gazduit duelul cu AS Roma, formația pregatita…

- Campioana Moldovei, Sheriff, va juca primul sau meci din grupele UEFA Europa League impotriva unuia dintre giganții fotbalului italian - Roma, in frunte cu celebrul antrenor portughez Jose Mourinho. Meciul va avea loc pe 21 septembrie la Tiraspol, pe arena principala a FC Sheriff. In acest context,…

- Antrenorul principal al clubului de fotbal Sheriff din Tiraspol, Roberto Bordin, a recunoscut ca echipa va avea un meci dificil cu italienii de la Roma in Europa League, iar staff-ul tehnic inca se gindește la planul pentru urmatorul meci. El a spus despre aceasta raspunzind la intrebarile jurnaliștilor…

- Pe 21 septembrie 2023, FC Sheriff joaca primul meci din grupa UEFA Europa League impotriva unuia dintre giganții fotbalului italian – AS Roma. Meciul va avea loc la Tiraspol, pe Arena Principala a SK Sheriff, cu incepere la 19:45. Biletele pot fi cumparate online, pe tickets.fmf.md. Prețul unui bilet…