Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar o zi, Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au trait momente unice și speciale, iar asta pentru ca au fost nași de botez. Pe rețelele personale de socializare, cantareața a publicat mai multe imagini de la eveniment. Iata ce a pus artista pe contul ei de Instagram!

- Zi speciala pentru Like Creața și iubitul ei. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor astazi, iar vedeta a impartașit primele imagini cu fanii. Influencerița radiaza de fericire alaturi de barbatul pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor.

- Sora Laurei Giurcanu de la America Express s-a casatorit astazi cu alesul inimii ei. Ce imagini emoționante a postat tanara de la marele eveniment pe o rețea de socializare. Dovada ca este mai fericita ca niciodata.

- Catalina Ponor, nunta și botez in aceeași petrecere. Imagini de la eveniment! In vara anului trecut, Catalina Ponor s-a casatorit civil cu Bogdan Jianu dupa doi ani de logodna. Cei doi intenționau sa faca marele pas in 2020, dar, din pricina restricțiilor cauzate de pandemia COVID-19, au amanat acest…

- Dj-ul și partenera sa și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, in acest weekend, distrandu-se, apoi, in cadrul unei petreceri fastuoase. Iata cum arata cea care l-a cucerit pe Vali Barbulescu!

- Toata lumea il cunoaște pe Gerard Pique, insa foarte puțini știu cine este singurul frate al lui. Ei bine, Marc Pique s-a casatorit in weekend-ul care tocmai a trecut. Iata imagini de la fericitul eveniment, dar și cine este fratele celebrului jucator de fotbal!

- Zi importanta pentru Emi de la Noaptea Tarziu și iubita sa, Madalina! Cei doi au spus cel mai important „Da” din viața lor astazi, iar nașii au fost nimeni alții decat Eliza și Cosmin Natanticu. Artistul și soția sa au atras toate privirile la marele eveniment.

- Zi importanta pentru Bella Santiago și soțul sau. Cei doi s-au casatorit religios, iar Spynews.ro are primele imagini de la eveniment. Cei doi au fost surprinși dupa ce au ieșit din biserica și au atras toate privirile. Nici fiica artistei nu a lipsit, care i-a fost alaturi mamei sale in ziua cea mare.