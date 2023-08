Stiri pe aceeasi tema

- Zi speciala pentru Jojo și iubitul ei! Cei doi au decis sa faca pasul cel mare la altar dupa mulți ani și sa spuna marele "DA!" in fața ofițerului de Stare Civila. Jojo și Paul Ipate au impreuna doi copii minunați și talentați, pe Achim și Zora. Iata primele imagini de la deficitul eveniment!

- Ilinca Obadescu s-a maritat cu Mihai Gruia (ex-Akcent). Imagini de la nunta! Ilinca Obadescu este, deja de mai mulți ani, prezentatoare de știri la Kanal D. Ea este considerata a fi una dintre cele mai frumoase vedete tv din țara noastra. O prezența remarcabila, dar extrem de discreta atunci cand vine…

- Marius Constantin a avut un sezon prost cu FC Argeș, dar pe plan personal are motive de satisfacție. Fundașul central in varsta de 38 de ani are de scurt timp o relație cu Miruna Lazea (23 de ani), o cantareața supranumita „Perla Banatului”. FOTO. Imagini spectaculoase cu „Perla Banatului”, intr-o relație…

- Gina Pistol și Smiley s-au casatorit astazi, iar mireasa a postat pe Instagram primele imagini de la cununia civila. Gina Pistol a optat pentru o rochie stil boho chic și o coafura lejera, iar Smiley a imbracat un costum bej. Timp de aproape doi ani, Smiley și Gina Pistol au reușit sa pastreze discreția…

- Deși ar fi trebuit sa fie de mult incarcerat, interlopul Mircea Nebunu sfideaza poliția și se ține de petreceri. Dat in urmarire internaționala, interlopul a fost naș la o nunta din Vaslui. Nunta mare cu interlopi și maneliști la un restaurant de la marginea municipiului Vaslui, acolo unde un cuplu…

- Vulcanul Etna a erupt! Este cunoscut drept cel mai activ și inalt din Europa. Pe rețelele de socializare circula mai multe imagini apocaliptice din Italia. Oamenii au trecut prin momente grele și se gandeau la ce e mai rau intr-o astfel de situație.

- Alina Bica a inceput o viața noua in Italia. Fosta șefa DIICOT, condamnata in Romania, lucreaza in pizzeria partenerului ei.Alina Bica, condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea infractorului, duce o viața liniștita in sud-estul Italiei, in localitatea Altamura, provincia Bari, regiunea…