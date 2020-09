Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea val de COVID-19 lovește Spania cu o luna mai devreme decat se așteptau autoritațile, scriu jurnaliștii New York Times, intr-o analiza cuprinzatoare a fenomenului ce semnaleaza creșterea infectarilor la nivel european. Și medicii și politicienii sunt insa increzatori ca sistemul medical va…

- Pe masura ce se apropie toamna și iarna, oficialii americani din domeniul sanatații publice sunt din ce in ce mai preocupați de posibilitatea unei reinvieri a Covid-19, insoțita de un sezon gripal sever, scriu jurnaliștii New York Times. Daca un numar mare de oameni nu se vaccineaza antigripal in acest…

- Mai mulți oameni de știința afirma ca pragul imunitații de grup este mai mic decat s-a crezut inițial. New York Times a publicat opiniile a zeci de specialiști care considera ca nu este nevoie ca 70% din populație sa treaca prin boala COVID-19, ci va fi nevoie de mult mai puțin pentru ca Sars-CoV-2…

- Acoperirile pentru fața au fost prezentate ca fiind una dintre cele mai bune metode de a impiedica raspandirea coronaviruslui. Acum exista dovezi care demonstreaza ca maștile protejeaza și persoanele care le poarta, arata un studiu citat de New York Times. Diferite tipuri de maști „blocheaza virusul…

- Un voluntar din Savannah, a primit, marți, la 6:45 a.m., o injecție care a dat startul primului studiu pe scara larga cu vaccinul coronavirus din Statele Unite. Rezultatele procesului ar putea fi disponibile pana in noiembrie, a spus dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și…

- Pfizer și un partener al sau au primit 1,95 miliarde de dolari pentru a produce 100 de milioane de doze de vaccin antivirus pana in decembrie. Vaccinul urmeaza sa fie aprobat de F.D.A, este cea mai noua știre New York Times. Conform acordului, guvernul federal va obține primele 100 de milioane de doze…

- Specialiștii au demonstrat ca in unele zone din New York s-a inregistrat o rata de imunitate ridicata in fața Covid-19, de aproape 70%. Specialiștii au demonstrat ca in unele zone din New York s-a inregistrat o rata de imunitate ridicata in fața Covid-19, de aproape 70%. Aceasta descoperire ii determina…

- Noi cifre contradictorii sunt transmise de Grupul de comunicare Strategica, dupa o serie de gafe in raportarea bilanțurilor zilnice. Dupa ce pe parcursul pandemiei cei de la GCS au raportat de mai multe ori aceiași morți sau au raportat dupa o luna morți care se petrecusera la Suceava, experții in comunicare…