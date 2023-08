Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp a fost fotografiat in timp folosește un baston pentru a se deplasa. Recent, starul de la Hollywood a fost gasit inconștient intr-o camera de hotel din Budapesta.Dupa ce a sosit cu un avion privat la Boston, actorul și muzicianul Johnny Depp este vazut folosind un baston in timp ce se indreapta…

- Ungaria va proteja interesele fermierilor ungari prin orice mijloace și cu orice preț, chiar daca Uniunea Europeana nu va prelungi interdicția privind importul de cereale ucrainene dupa 15 septembrie, a subliniat marti, la Bruxelles, ministrul ungar al agriculturii, potrivit Magyar Hirlap. Dupa sedinta…

- Actorul american Johnny Depp gasit inconștient, sambata, in camera sa de hotel, din Budapesta, informeaza presa maghiara. Johnny Depp a fost nevoit sa anuleze show-ul din Budapesta dupa ce a fost gasit inconștient in camera sa de hotel. Actorul și cantarețul Johnny Depp, care a ramas in istorie pentru…

- Trupa lui Johnny Depp, Hollywood Vampires, din care face parte si Alice Cooper, a anulat saptamana aceasta concertele din Slovacia si Ungaria pe care trebuiau sa le sustina in cadrul turneului lor european, relateaza The Mirror.Marti, trupa si-a dezamagit fanii din Budapesta, anuland concertul de…

- The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry, a anulat seara saptamana aceasta concertele din Slovacia si Ungaria pe care trebuiau sa le sustina in cadrul turneului lor european, relateaza The Mirror, citat de news.ro. Presa maghiara scrie ca actorul din Piarații…

- Johnny Depp a implinit 60 de ani in Romania. Ce cadou inedit a primit! Johnny Depp a susținut saptamana trecuta un concert la București. Pe data de 8 iunie, celebrul actor de la Hollywood a cantat la Romexpo, in fața unui public numeros. Alaturi de le, pe scena, s-au aflat Joe Perry, Alice Cooper și…

- Johnny Depp nu va uita niciodata show-ul de la București ce a avut loc aseara, la Romexpo. Mii de admiratori romani l-au urat cu doua ore inainte ca superstarul hollywoodian sa implineasca 60 de ani. In timpul concertul pe care actorul și rockerul l-a susținut in Romania alaturi de legendarii rockeri…

- Johnny Depp a fost vazut devenind vizibil emotionat, cand noul sau film Jeanne du Barry a fost ovationat timp de sapte minute la Festivalul de Film de la Cannes care a avut loc in 16 mai. Filmul in limba franceza a fost filmat in 2022 aproximativ in aceeasi perioada cu procesul sau cu fosta sotie Amber…