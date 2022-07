Johnny Deep a donat aproape 800.000 de dolari, beneficiare fiind trei spitale și o asociație de caritate, in urma vanzarii NFT de obiecte de arta prin comunitatea sa botezata ”Never Fear Truth”, transmite BFMTV. Așa cum a anunțat pe contul de Twitter al Never Fear Truth, banii colectați au fost imparțiți intre Spitalul pentru copii din Perth, Spitalul Great Ormond Street, The Footprint Coalition și Spitalul pentru copii din Los Angeles. Actorul a transmis mulțumiri și și-a exprimat recunoștința pentru aceasta acțiune uriașa ce face parte dintr-un proiect de vanzari NFT cu scop filantropic, care…