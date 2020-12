Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat in mod oficial ca fostul președinte american Donald Trump se va vaccina impotriva noului tip de coronavirus. Gestul presedintelui SUA Donald Trump este pentru a incuraja populația sa se vaccineze. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a spus marți in cadrul unei conferințe…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba nu vor fi vaccinati impotriva Covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza noului…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba ar urma sa nu fie vaccinati impotriva covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din…

- Donald Trump, președintele in funcție al Statelor Unite, a anulat planul prin care oficialii de la Casa Alba urmau sa fie vaccinați impotriva Covid-19 cu prioritate, potrivit BBC . Casa Alba anunțase anterior ca principalii membri ai administrației Trump urmeaza sa fie printre primele persoane vaccinate…

- Ce mai la deal, la vale, eu zic ca numai Trump e de vina in toata povestea asta cu virusul, desi specialistii spun ca „THIS IS A VIRUS NEARLY IMPOSSIBLE TO CONTROL” (“acesta este un virus aproape imposibil de controlat”)! S-a pus si bomboana pe coliva sau cireasa pe tort: a aparut ca prin minune si…

- Mai multe televiziuni americane au decis joi seara sa intrerupa difuzarea in direct a declaratiilor presedintelui Donald Trump, considerand ca acesta dezinformeaza populatia, relateaza AFP preluat de agerpres. Orban: Vor fi introduse declarațiile pe proprie raspundere. Iata ce va ramane deschis dupa…

- Presedintele american, Donald Trump, va tine sambata la Casa Alba primul sau eveniment cu public dupa testul pozitiv la COVID-19 saptamana trecuta, a afirmat vineri un oficial cu rang inalt, scrie AFP. Aceasta sursa a confirmat, sub protectia anonimatului, o informatia aparuta in media…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…