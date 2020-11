Joe Biden, a patra ieșire în public după alegeri: Vom câștiga! Joe Biden a avut, vineri seara, a patra ieșire in public de la inchiderea urnelor de la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Americanul pare destul de sigur ca va caștiga scrutinul. “Nu avem inca o declarație finala de victorie, dar cifrele ne spun ca este clar”, a spus Biden din Wilmington, Delaware, in aceasta seara. “Vom caștiga aceasta cursa. Uita-te doar la ce s-a intamplat de ieri. Cu douazeci și patru de ore eram in urma in Georgia, acum suntem in avans și vom caștiga acel stat. Acum douazeci și patru de ore eram in urma in Pennsylvania și vom caștiga Pennsylvania. Și acum suntem in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

