Joe Biden a ordonat lovituri aeriene în Irak. Dronele americane au atacat Armata americana a efectuat luni seara lovituri aeriene asupra a trei instalatii folosite de Hezbollah si „grupuri afiliate” cu sediul in Irak, dupa ce un atac a ranit trei soldati americani, unul dintre ei fiind in stare critica, a anuntat Casa Alba, potrivit CNN. O declaratie a Comandamentului Central al SUA a precizat ca primele evaluari au indicat ca atacurile aeriene americane, ordonate de presedintele Joe Biden, „au ucis probabil un numar de militanti Kataib Hezbollah”. Gruparea militanta sustinuta de Iran a revendicat anterior meritul de a fi folosit o drona de atac unidirectionala pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

