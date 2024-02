Stiri pe aceeasi tema

- SUA transmite ca va impune sancțiuni suplimentare celor care vor facilita transferuri de arme intre Coreea de Nord și Rusia, dupa ce un raport al Consiliului National de Securitate al Casei Albe a descoperit ca nord-coreenii au furnizat rușilor rachete balistice, care au fost folosite in loviturile…

- Hamas dispune in continuare de "capacitati importante" in Fasia Gaza, dupa aproape trei luni de operatiuni israeliene impotriva miscarii palestiniene, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, John Kirby, scrie AFP.

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…

- Statele Unite doresc ca razboiul dintre Israel si Hamas "sa inceteze cat mai curand posibil", a afirmat joi, 14 decembrie, un purtator de cuvant al Casei Albe, dupa ce ministrul israelian al Apararii a avertizat ca razboiul va dura "mai mult de cateva luni", informeaza Agerpres preluand AFP.Consilierul…

- Eli Cohen, ministrul de externe al Israelului, a declarat ca țara sa va continua razboiul cu sau fara sprijin internațional, in timp ce ambasadorul Israelului in Marea Britanie a precizat ca țara sa nu va accepta o soluție cu doua state atunci cand se va incheia razboiul cu Gaza. "In fața presiunilor…

- Armistițiul umanitar in Gaza a fost prelungit cu doua zile. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al Ansari. Casa Alba a declarat ca 20 de femei și copii israelieni vor fi eliberați in timpul prelungirii armistițiului. Purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Casa Alba a acuzat Hamas de genocid impotriva poporului israelian. "Ceea ce urmarește Hamas, fara indoiala, este genocidul. Ei vor sa ștearga Israelul de pe harta lumii. Au spus acest lucru in mod public și de mai multe ori", a declarat purtatorul de cuvint al Consiliului Național de Securitate al SUA,…

- Israelul va incepe sa puna in aplicare "pauze umanitare" de patru ore pe zi in nordul Fașiei Gaza pentru a permite oamenilor sa fuga, a anunțat joi, 9 noiembrie, Casa Alba, potrivit Sky News.Purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate din cadrul Casei Albe, John Kirby, a calificat mișcarea…