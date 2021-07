Vineri, 30 iulie, va fi o noua zi cu emoții pentru sportivii romani. La Jocurile Olimpice. Cele mai mari speranțe pentru o medalie vin de la barca feminina de opt plus unu. Alin Firfirica va concura in calificari, la aruncarea discului. Judoka Vladut Simionescu va concura la categoria +100 kg. Inotatorii Bianca Andreea Costea si David Popovici vor lua startul in proba de 50 m liber. ATLETISM 03:45 (Olympic Stadium) aruncarea discului masculin – calificari Grupa A: Alin Alexandru Firfirica JUDO (sesiunea 13, 05:00-08:30) (Nippon Budokan) cat. +100 kg masculin – primul tur: Vladut Simionescu –…