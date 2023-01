Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo va debuta in Arabia Saudita, dar nu in tricoul lui Al-Nassr. Rudi Garcia, antrenorul lui Al-Nassr a confirmat ca portughezul va fi titular in super-duelul cu PSG, programat pe 19 ianuarie. Ronaldo nu a jucat pana acum pentru Al-Nassr, el fiind in continuare suspendat dupa un incident…

- Joao Felix s-a ințeles cu Chelsea și va juca in Premier League pana la finalul actualului sezon. Portughezul va fi adus pe Stamford Bridge sub forma de imprumut. Potrivit The Athletic, Atletico Madrid și Chelsea s-au ințeles verbal, iar mutarea va avea loc in aceasta iarna. Pentru cele 6 luni de imprumut,…

- Antrenorul celor de la Benfica, germanul Roger Schmidt, s-a aratat foarte enervat de incercarile lui Chelsea de a-l transfera pe mijlocasul Enzo Fernandez, devenit recent campion mondial cu Argentina. „Exista un club care il vrea pe jucatorul nostru. Stie ca nu vrem sa-l vindem si ca nu poate sa-l…

- Alexandru Maxim a primit o nota pe masura in Gaziantep – Basaksehir 1-1, din etapa a 17-a din campionatul Turciei, dupa ce a marcat la ultima faza a meciului. Alexandru Maxim a marcat in minutul 90+7 al partidei Gaziantep – Basaksehir, cu un sut puternic din fata portii, dupa un atac pornit din degajarea…

- Ladislau Boloni a avut prima reactie dupa ce l-a vazut pe Cristiano Ronaldo in tricoul lui Al-Nassr. Antrenorul roman este cel care l-a promovat pe starul fotbalului mondial la prima echipa a lui Sporting Lisabona. A urmat ascensiune fulminanta a atacantului care a castigat de cinci ori Balonul de Aur.…

- Cristiano Ronaldo continua seria de declarații șocante in interviul acordat lui Piers Morgan. Starul portughez a vorbit despre drama neștiuta din familia sa. Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca fiica sa de doar cateva luni s-a luptat cu probleme de sanatate, motiv pentru care lusitanul a ratat pregatirea…

- Cristi Chivu a primit cel mai frumos cadou de ziua sa. Inter U19 s-a calificat in play-off-ul UEFA Youth League chiar in ziua in care antrenorul a implinit 42 de ani. Inter U19 a facut spectacol cu Plzen U19, scor 4-2. Nikola Iliev a reusit „poker-ul” care a trimis echipa lui Chivu in play-off-ul competitiei.…

- Karim Benzema a primit un mesaj superb, din partea iubitei sale, dupa ce a cucerit Balonul de Aur. Atacantul de la Real Madrid a fost felicitat de noua sa partenera de viata. Karim Benzema a cucerit pentru prima data in cariera Balonul de Aur. Starul francez a primit trofeul mult ravnit intr-o gala…