Jennifer Lopez nu se mai marita din cauza epidemiei Pandemia de Coronavirus afecteaza intreaga populatie. Nu doar oamenii obisnuiti, ci si vedetele au planurile date peste cap in aceasta perioada grea. Jennifer Lopez a intrat zilele acestea, prin video call, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres. Aceasta a dezvaluit ca pandemia COVID-19 afecteaza data nuntii sale cu Alex Rodriguez. Mai exact, vedeta a fost nevoita sa amane pe o perioada nedeterminata fericitul eveniment. Jennifer Lopez si Alex Rodriguez s-au logodit in luna martie a anului trecut. Cererea a avut loc pe o plaja, la asfintit,…