- ​Presedintele FIA, Jean Todt, l-a vizitat, saptamâna trecuta, pe Michael Schumacher si a oferit o scurta declaratie despre starea de sanatatea a septuplului campion mondial de Formula 1, aflat în convalescenta de peste sase ani si jumatate."L-am vazut pe Michael saptamâna…

- Un accident rutier a avut loc pe A1 , la 1 km de Vama Nadlac, in care au fost implicate doua autoturisme și o autoutilitara, șapre persoane fiind implicate in accident, anunța ISU Arad.La locul accidentului intervin un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD de la Detașamentul Arad, un echipaj…

- Un autobuz de observare a ghetarilor s-a rasturnat sambata in popularul sit turistic al Muntilor Stancosi din provincia canadiana Alberta, ucigand trei oameni si ranind grav mai multe alte persoane, au anuntat duminica mass-media canadiene, preluate de AFP si Reuters.Autobuzul de teren s-a…

- Fundasul Ben Godfrey de la Norwich a marcat autogolul sezonului in meciul cu Burnley, disputat sambata, pe teren propriu, potrivit news.ro.In minutul 80, un jucator de la Burnley a centrat de pe partea stanga, iar Godfrey, fara niciun adversar in jurul lui, a marcat "lejer" in propria poarta…

- Un tanar de 26 de ani a fost impușcat in cap cu un glonț de cauciuc, tras de la mica distanța., in SUA. Totul s-a intamplat in timpul unui protest Black Lives Matter, in fața Tribunalului din Portland.Donovan La Bella, tanarul impușcat, era cu mainile ridicate, in timp ce ținea o boxa deasupra…

- Succesul pogramului „FIV - O șansa pentru cuplurile infertile” lansat și susținut de Primaria Capitalei, se numara in suflete: 400 de copilași au venir pe lume cu ajutorul acestui sprijin. 400 de cupluri au ajut șansa de a aduce pe lume un copil, atunci cand orice speranța parea spulberata. Gabriela…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a raportat o noua crestere record a cazurilor globale de coronavirus, pentru a doua zi la rand. Numarul total a crescut cu 259.848 in ultimele 24 de ore, potrivit Mediafax.Recordul anterior al OMS pentru cazuri noi a fost 237.743 vineri. Decesele au crescut…

- Un accident rutier a avut loc pe DN7C, Transfagarașan, aproape de cabana Capra, anunța ISU Argeș. Pompierii intervin cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, plus un echipaj SAJ.In accident a fost implicat un singur autoturism, care a ieșit de pe partea carosabila, s-a rasturnat de cateva…