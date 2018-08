Jason Derulo si David Guetta lanseaza piesa “Goodbye” alaturi de Nicki Minaj si Willy Wiliam

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a dat lovitura cu „Mama unde ești te strig”, cu care a stabilit primul ei record pe Youtube, piesa cu care a acumulat in doar o saptamana de la lansare peste 2 milioane de vizualizari, iar in doar o luna a strans peste 7 milioane de vizualizari, Carmen de la Salciua lanseaza o […] The post Carmen…

- Dupa ce a lansat „In lipsa ta”, piesa care a adunat deja peste 11 milioane vizualizari pe canalul de YouTube Cat Music, JO revine cu „Maria”, single ce face parte dintr-un proiect special al artistei. „Unul dintre lucrurile care m-au inspirat atunci cand am compus piesa este chiar tara in care s-a filmat…

- Multi artisti internationali sunt pe lista colaborarilor de pe piesele DJ-ului si producatorului francez David Guetta, iar cu acest nou single, “Don’t Leave Me Alone”, el o adauga pe lista sa si pe talentata Anne-Marie. Aceasta piesa ii pune in valoare vocea artistei si este perfecta pentru zilele fierbinti…

- Delia Rus continua seria poveștilor de dragoste printr-o noua piesa in randurile careia se leaga fericirea in chip de chin. O fata inocenta cu multe povești de spus, Delia profita de inca o oportunitate de a-și pune sufletul pe foaie intr-o piesa ce vorbește despre starile ce ne cuprind atunci cand…

- Dupa colaborari de success cu Criss Blaziny, Anuryh, Iana si Boier Bibescu, Alessandra se intoarce la stilul muzical care a consacrat-o cu single-ul “Para Siempre”, alegand de data aceasta sa colaboreze cu Mike Diamondz. Alessandra isi urmeaza pasiunea pentru muzica inca de la varsta de 4 ani. Tanara…

- Seredinschi lanseaza cel de-al treilea single, Ochii ei. Artistul a devenit cunoscut dupa lansarea primei piese, Piesa mea de dor, in urma unui anunt din ziar in care-si cauta o fosta iubita, piesa urmata de colaborarea cu JUNO si Dorian - “3D la noapte”.

- Randi lanseaza „Ce te-aș mai”, o piesa vesela, de vara, plina de energie. Artistul a compus piesa intr-o singura zi, iar lansarea ei nu a fost lipsita de peripeții. Randi trebuia sa filmeze videoclip pentru aceasta piesa inca de acum o luna, dar inainte de filmari s-a ales cu piciorul in ghips pentru…

- Alt DJ lanseaza prima sa piesa, iar in spatele butoanelor se afla nimeni altul decat Sergiu Istrati aka Sasha Lopez. Cu mai multe hit-uri la activ, cucerind deja Europa și Romania, sub numele de alt DJ incepe povestea unui nou sound printr-un featuring demențial cu The Motans. „Subtitre” imbina un sound…