Jason Derulo începe anul cu un nou single, „Lifestyle”, feat. Adam Levine Celebrul artist Jason Derulo anunța lansarea mult așteptatului single „Lifestyle“, feat. Adam Levine, disponibil de astazi pe toate platformele de streaming și pe YouTube. „Lifestyle“ – Jason Derulo feat. Adam Levine Cu peste 42 de milioane de urmaritori și 954 de milioane de aprecieri, Jason Derulo este unul dintre cele mai urmarite prime 10 superstaruri pe TikTok și cel mai activ artist, care deține discuri de platina, de pe intreaga platforma. „Lifestyle“ ii aduce impreuna pentru prima data pe Derulo și Adam Levine, liderul trupei Maroon 5, caștigatoare a trei premii Grammy și nenumarate discuri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

