- Italianca Jasmine Paolini (28 de ani, 26 WTA) a invins-o pe rusoaica Anna Kalinskaya (25 de ani, 40 WTA), scor 4-6, 7-5, 7-5 și a caștigat turneul de la Dubai. Jasmine Paolini a avut un parcurs magnific la Dubai, in drumul spre primul titlu intr-un turneu WTA 1000. A eliminat jucatoare cu greutate in…

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini (26 WTA) a castigat sambata turneul WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Anna Kalinskaia (40 WTA) in trei seturi, 4-6, 7-5, 7-5. Paolini, care in semifinale a invins-o…

- Cele doua companii au identificat grupul care ar fi vandut pe site-urile Amazon produse BMW contrafacute, cum ar fi capace de supape, insigne si brelocuri cu sigla companiei germane. Au dat grupul in judecata la Tribunalul Spaniol al Marcilor Comunitare, situat in orasul Alicante din estul Spaniei,…

- Meciul Palermo – Bari a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa cu numarul 23 a sezonului din Serie B. Dupa acest meci, echipa lui Ionuț Nedelcearu se afla pe locul al 4-lea in eșalonul secund, cu 39 de puncte. De cealalta parte, Bari este pe locul 12, cu 27 […] The post…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 26 mondial si cap de serie 22, a fost eliminata, marti, in runda inaugurala la Australian Open, primul grand slam al anului.Cirstea a castigat primul set al meciului cu sportiva chineza Yafan Wang, locul 97 mondial, scor 6-0, dar apoi le-a pierdut pe urmatoarele…