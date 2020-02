Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

- Diamond Princess a fost plasata in carantina pentru doua saptamani pe 3 februarie, cand a ajuns in Yokohama, dupa ce un barbat care debarcase in Hong Kong a fost diagnosticat cu coronavirus. La bordul navei sunt și 17 romani, doi turiști și 15 angajați. In total, numarul bolnavilor de pe vas…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost înregistrate pâna în prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza Mediafax…

- Ministerul Afacerilor Externe ale Ucrainei au confirmat un nou caz de infectare cu coronavirus. Pacientul este membru al echipajului navei de croaziera "Diamond Princess", care a intrat in carantina, langa Tokyo. Despre acest caz a anuntat presa locala.

- Alte 41 de persoane aflate pe un vas de croaziera aflat în carantina în Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescând numarul total de cazuri confirmate la 61, iar mii de pasageri sunt izolati la cabine în timp ce testele continua, anunța Reuters, citat de…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la bordul navei.…

- China le-a recomandat marti cetatenilor sai sa-si amane deplasarile in strainatate, o masura menita sa contribuie la stoparea extinderii epidemiei de pneumonie virala declansate de un nou coronavirus, informeaza AFP si dpa. ‘Li se recomanda locuitorilor’ Chinei continentale ‘sa-si amane data prevazuta…