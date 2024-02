Stiri pe aceeasi tema

- Icon of the Seas este oficial cea mai mare nava de croaziera din lume, iar de curand a plecat in primul sau voiaj cu turiști la bord. Avand 365 de metri lungime, 20 de punți și cantarind 250.800 de tone, nava este de 5 ori mai mare decat celebrul Titanic.

- Cea mai mare nava de croaziera din lume a plecat in primul voiaj! Are aproape 3.000 de cabine, 40 de restaurante si este o destinatie de vacanta in sine. Are opt cartiere speciale, fiecare cu un profil aparte de distractii. Orasul plutitor a costat doua miliarde de dolari si a fost inaugurat la Miami,…

- Nava de croaziera Icon of the Seas de la Royal Caribbean a fost botezata de catre Lionel Messi. Nava poate transporta aproape 10.000 de oameni. In timpul evenimentului, capitanul Henrik Loy i-a dat o minge lui Lionel Messi, iar acesta a folosit-o pentru a binecuvanta nava de croaziera. Celebrul fotbalist…

- Starul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, nu a exclus o posibila plecare a sa la un club din afara Europei, in viitor, calcand astfel pe urmele altor mari vedete, precum argentinianul Lionel Messi si brazilianul Neymar, fostii sai coechipieri."Multi jucatori mari,…

- Mateo (9 ani), fiul lui Lionel Messi (36 de ani), i-a incantat pe fani cu ultima performanța de la echipa de juniori a lui Inter Miami, clubul pentru care evolueaza tatal sau. Mateo este fiul mijlociu al cuplului format din Lionel Messi și Antonela Roccuzzo. Ceilalți doi copii ai starului argentinian…

- Licitația pentru șase tricouri purtate de Lionel Messi in timpul triumfului Argentinei la Cupa Mondiala din 2022 s-a incheiat joi (14 decembrie), obiectele de colecție fiind vandute cu 7,8 milioane de dolari. “Mirosul este un lucru pe care cu siguranța trebuie sa il luam in considerare. Dar, in același…

- Lionel Messi (36 de ani) a mers alaturi de soția sa Antonela Roccuzzoo și cei trei baieți ai sai, Thiago, Mateo și Ciro, la Disneyland. Messi ar urma sa petreaca cateva zile la Paris și ulterior sa se intoarca la Miami pentru ca cei trei baieți sa mearga la școala. Starul argentinian va avea ocazia…

- Venirea fotbalistului Lionel Messi la echipa Inter Miami in vara acestui an este un "cadou pentru America si pentru MLS" (Major League Soccer), a declarat David Beckham, presedinte si coproprietar al clubului din Florida, intr-un interviu acordat miercuri AFP in orasul indian Mumbai, unde a asistat…