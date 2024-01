Japonia semnează cu SUA un contract prin care cumpără 400 de rachete americane de croazieră de tip Tomahawk, în valoare de 1,8 miliarde dolari Aceasta vanzare a fost aprobata de Washington in noiembrie – o suma maxima de 2,36 de miliarde de dolari. Contractul semnat joi cu privire la rachete si la echipamentele asociate valoreaza 1,8 miliarde de dolari. Livrarea acestor rachete urmeaza sa inceapa in perioada 2025-2026, a anuntat joi in fata presei un reprezentant al Ministerului japonez al Apararii. Impotriva unor ambitii regionale tot mai mari ale Chinei, unei amenintari constante a Coreei de Nord si din cauza unei apropierii geografice de Rusia, Japonia a prevazut o crestere a bugetului Apararii la 2% din PIB pana in 2027, dupa ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

