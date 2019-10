Jane Fonda, arestată și premiată într-o singură zi Activista infocata de o viața intreaga, Jane Fonda continua, la cei 81 de ani ai ei, sa-și susțina opiniile referitoare la soarta omenirii și a planetei. In urma cu patru luni, vedeta s-a mutat la Washington, iar de luna aceasta a inceput sa organizeze saptamanal un miting in care cere luarea de masuri impotriva incalzirii globale. Ea și-a numit acțiunea „Vinerea de gherila“. Jane marturisea, intr-un interviu recent, ca, inspirata de discursul Gretei Thunberg, adolescenta care este portavocea mișcarii impotriva schimbarilor climatice, a hotarat sa protesteze in fiecare zi de vineri, timp de cel… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

