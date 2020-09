Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de Pompieri Aiud a intervenit,vineri, pentru lichidarea și stingerea unui incendiu, in municipiu, langa targul de animale. Este vorba despre un utilaj agricol(combina) aflat in camp. Post-ul Foto: Utilaj in flacari, la Aiud. Pompierii au fost chemați sa intervina apare prima data in ProAlba…

- Concertul lui Vali Vijelie s a incheiat mai devreme, dupa ce politistii din Eforie au intervenit la o terasa unde acesta canta Potrivit IPJ, pentru mentinerea regulilor de distantare sociala, oamenii legii au fost nevoiti sa foloseasca semnalele acustice pentru dispersarea multimii Imediat dupa acest…

- Nicusor Dan a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Primaria Capitalei este in faliment. Candidatul PNL si USR-PLUS sustine ca datoria Primariei municipiului Bucuresti, la sfarsitul lunii iunie, era de 3,7 miliarde lei, precizand ca primarul Gabriela Firea a cheltuit in patru ani bugetul pe…

- Joi, 23 iulie, intervenția salvamontiștilor maramureșeni a fost din nou solicitata, de aceasta data in cazul unui accident petrecut in zona Coloniei Topitorilor, deasupra Uzinei de Apa de Baia Mare, pe un traseu frecventat de amatorii de mountain bike. Un apel venit prin 112 a anunțat ca un biciclist…

- Un muncitor de 50 de ani a fost prins miercuri dupa-amiaza sub un mal de pamant in orașul Bocșa din Caraș-Severin, anunța MEDIAFAX.Accidentul de munca a avut loc in jurul orei 15.00, cand un mal de pamant s-a surpat peste un muncitor. Citește și: Mica amnistie pentru primarii, adoptata…

- Lia Olguța Vasilescu a caștigat doua mandate de primar al Craiovei, in 2012 și 2016. La al doilea a renunțat in 2017, cand a fost numita ministru al Muncii in guvernele Grindeanu, Tudose și Dancila. Ulterior, președintele Klaus Iohannis a respins in repetate randuri nominalizarile ei la funcțiile…

- ALERTA MAXIMA la Borșa. O TANARA in varsta de 17 ani din orașul Borșa a fost RAPITA! Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda…

- Primarul Keisha Bottoms, al carei nume a fost vehiculat ca posibil candidat la functia de vice-presedinte in tandem cu democratul Joe Biden, candidat la alegerile prezidentiale din noiembrie, a declarat in anuntul demisiei ca Erika Shields a condus politia din Atlanta timp de peste 20 de ani. Faptele…