Corneliu Mureșan: Heliport în orașul Câmpeni, o reușită importantă a PSD Alba pentru Munții Apuseni PSD Alba a realizat primii pași pentru construcția unui heliport in orașul Campeni – Capitala Munților Apuseni! In ședința de astazi a Consiliului Județean Alba au fost aprobate primele fonduri pentru implementarea investiției, ca urmare a unui amendament depus de consilierii județeni social-democrați. Existența unui heliport la Campeni va facilita transferul rapid al pacienților catre spitalele din Cluj-Napoca sau Targu Mureș, unde pot beneficia de tratament adecvat și specializat. In situații de urgența, fiecare minut conteaza, iar acest heliport va fi o investiție valoroasa in infrastructura… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa PSD Alba: Construcția unui heliport la Campeni și modernizarea unui drum care duce spre partiile de la Șureanu – doua proiecte ale PSD pentru Alba Construcția unui heliport la Campeni și modernizarea unui drum care duce spre partiile de la Șureanu – doua proiecte ale PSD pentru Alba…

- Doua dintre amendamentele depuse de consilierii județeni ai PSD la proiectul bugetului Consiliului Județean Alba pe anul 2024 vizeaza construcția unui heliport la Campeni, pentru transportul pacienților aflați in stare critica și modernizarea drumului județean 704 intre Cugir și Poarta Raiului, care…

- Agenția AON Imobiliare le propune celor interesați de achiziționarea unui imobil doua proprietați, cu precizarea ca oferta completa a agenției poate fi gasita AICI . Casa, 5 camere, 870 mp teren, mobilata, utilata, zona Cetate (580.000 EUR, negociabil) AON Imobiliare va prezinta o casa ultrafinisata…

- Sarbatorile de iarna aduc un cadou surpriza pentru șoferii care calatoresc intre Cluj-Napoca și Targu Mureș, deoarece, cu opt luni inainte de termen, se inaugureaza tronsonul Chețani-Campia Turzii de pe Autostrada Transilvaniei. Veste buna pentru șoferii care ajung in Transilvania Anunțul a fost facut…

- Secția de pompieri Campeni a intervenit, marți dimineața, in cooperare cu SVSU Vadu Motilor, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Lazești. Forțe alocate: 2 ASAS și 1 EPA. A ars generalizat o anexa gospodareasca, pe o suprafața de aproximativ 30 de mp. Fara victim, a…

- Ca urmare a precipitatiilor de ieri, din zona de NV a judetului Alba, Sectia de pompieri Campeni ( o ASAS, doua motpompe si 4 subofiteri) a fost solicitata sa imtervina, in comuna Bistra, pentru evacuarea apei din mai multe sibsoluri. La acțiune a particcipat și SVSU Bistra. Ar fi vorba de 10 subsoluri…

- Duminica 19 octombrie, Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca alaturi de celelalte 5 centre universitare din țara vor organiza examenul național de Rezidențiat. Examenul va fi organizat la Cluj-Napoca, București, Iași, Targu Mureș, Craiova și Timișoara iar anul acesta…

- Sambata, 11 noiembrie, a avut loc meciul din Divizia A2 pentru voleibalistele mureșene care au jucat in compania echipei CSU Oradea, in Sala Polivalenta a Universitații din Oradea. Meciul s-a incheiat cu scorul de 3-0, victoria fiind adjudecata de adversare. Potrivit CSU Targu Mureș, in meciul precedent…