Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii ianuarie, pe TikTok și X (fostul Twitter) au fost distribuite mai multe clipuri despre piața imobiliara din Mariupol, orașul ucrainean ocupat de Rusia. De cand a invadat Ucraina, armata rusa a bombardat orașul timp de 85 de zile. Mariupol a fost pur și simplu redus la ruine, iar estimarile…

- Prețurile de pe piața imobiliara din Cluj Napoca au explodat in ultimii ani. Practic, cumpararea unui apartament sau a unei case in acest oraș a devenit pentru mulți o adevarata provocare. In aceste condiții, pana și primarul Emil Boc a intampinat dificultați atunci cand a dorit sa-și cumpere un imobil…

- Piața construcțiilor rezidențiale s-a contractat in 2023, fiind emise doar 34.646 autorizatii de construire, in scadere cu 20,6%, arata datele INS publicate joi.Trendul descendent s-a remarcat in toate regiunile: Bucuresti-Ilfov (-1648 autorizatii), Sud-Muntenia (-1575), Nord-Vest (-1499), Vest (-1062),…

- Acțiunile de pe bursele din China au scazut marți, apropiindu-se de minimul ultimilor cinci ani atins in ședința de luni, deși guvernul condus de premierul Li Qiang s-a reunit luni și a anunțat ca va intensifica injecțiile financiare pe termen mediu și lung pe piața de capital pentru a o stabiliza,…

- Prețurile la imobiliare au explodat in Cluj dupa anul 2010, dar cei care au cumparat inainte au facut afaceri mari. Sunt oameni care cu un apartament de 50 de mp au ajuns acum sa iși cumpere case. Un clujean a deschis cutia Pandorei, cand a intrebat in ce și-a cumparat lumea apartament și cat a platit.…

- Deja suntem obișnuiți cu piața imobiliara a Clujului și cu prețurile exorbitante ale proprietarilor sau ale agențiilor, indiferent ca vorbim de apartamente propuse spre vanzare sau spre inchiriere. De ce ar trebui sa ne ingrijoreze pe noi, cei din zona Turzii, piața imobiliara din Cluj? Ei bine, pentru…

- Greu de raspuns: sectorul imobiliar comercial din Europa, mai ales din zona euro, ar putea avea probleme in urmatorii ani, punand in pericol portofoliile de credite ale bancilor, fondurile de investiții și asiguratorii, a avertizat Banca Centrala Europeana. Incetinirea economica și ratele ridicate…

- Piața imobiliara din Republica Moldova este intr-o ușoara creștere, iar dobinzile la credite scad, a afirmat expertul in economie de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ionița. Potrivit acestuia, in lunile iulie-septembrie, a crescut atit numarul apartamentelor vindute, cit și prețul acestora. Astfel, prețul…