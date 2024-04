Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineața la o terasa situata langa campingul de rulote din plaja Corbu, județul Constanța. Focul s-a manifestat pe o suprafata de o mie de metri patrati, iar doua persoane aflate in zona s-au evacuat, a anunțat ISU Dobrogea, citat de Ziarul Amprenta.Incendiu…

- Potrivit Poliției Sibiu, traficul rutier este blocat pe DN1, pe Centura Avrigului, in urma unui accident rutier in care sunt implicate un ansamblu TIR și un autoturism."Avand in vedere ca accidentul rutier s-a produs pe Centura Ocolitoare a orașului Avrig, le recomandam conducatorilor auto sa utilizeze…

- Sambata dupa-amiaza, in Timișoara, un accident feroviar s-a inregistrat in apropiere de Timișoara. O autoutilitara cu bascula a fost lovita in plin la trecerea la nivel peste calea ferata de la Chișoda de trenul care circula pe ruta Timișoara-Reșița, in care se aflau aproape 150 de pasageri. Potrivit…

- Armata ucraineana a confirmat luni ca s-a retras din satul Lastocikine, situat la circa 5 km nord-vest de Avdiivka, oraș abandonat și el in urma cu mai bine de o saptamana, in fața asaltului armatei ruse, care a durat mai multe luni și a avut costuri uriașe in vieți omenești.

- Armata israeliana a efectuat un raid intr-un oraș din Cisiordania de langa Jenin, reținand mai mulți barbați și distrugand o casa, au declarat marți (13 februarie) locuitorii palestinieni. Potrivit presei locale, armata a inconjurat o casa ce aparținea familiei Irshid din satul Sir. Mai mulți palestinieni…

- CARAȘ-SEVERIN – A fost lansat in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea in domeniul privat al statului si in administrarea CFR SA a unor bunuri ale Regionalei CF Timișoara, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii,…

- Soferii sunt avertizati ca astazi, intre orele 10-12, se va circula pe o singura banda pe DN 59A la trecerea la nivel cu calea ferata dintre Timișoara și Sacalaz. „CFR Infrastructura Timișoara executa lucrari de consolidare a șinei de cale ferata. De semnalizarea lucrarilor și dirijarea circulației…

- Razboi in Ucraina, ziua 700. Un avion militar rusesc s-a prabusit langa orasul Belgorod din Rusia, iar agentiil de presa de stat de la Moscova au anuntat ca la bordul acestuia s-ar fi aflat 65 de prizonieri ucraineni.