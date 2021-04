Stiri pe aceeasi tema

- Maiorul Adrian Dinca, reprezentantul Jandarmeriei Romane, a fost ales presedinte al Comitetului pentru siguranta si securitate al Conventiei Consiliului Europei, pentru o perioada de doi ani. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Romane, acest comitet propune legislatia, verifica aplicarea…

- ”Jandarmeria Romana este astazi o structura moderna, capabila sa asigure romanilor exercitarea cu buna credința a drepturilor și libertaților fundamentale”, spune Gabriel Oprea, fost vicepremier, cu ocazia implinirii a 171 de ani de existența a Jandarmeriei Romane. Fostul ministru le transmite…

- F. T. In contextul in care astazi, 3 aprilie 2021, Jandarmeria Romana marcheaza 171 de ani de existența, sub deviza „Fiecare stejar este o fila de istorie”, angajati ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, impreuna cu colegi de la Gruparea Mobila „Matei Basarab” si de la Centrul Montan…

- Momentul care marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane a fost 3 aprilie 1850 cand, printr un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotararea Divanului obstesc, semnand "Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi. Prin aceasta lege, s a dat statut juridic armei…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a afirmat, joi, la un simpozion dedicat implinirii a 171 de ani de crearea Jandarmeriei Romane, ca institutia aniversata, la fel ca aceea pe care o reprezinta, s-a infiintat in aceeasi perioada de modernizare a statului roman. "Jandarmeria Romana s-a infiintat…

- Sancțiunile anunțate marți in SUA le oglindesc pe cele anunțate deja de statele membre ale Uniunii Europene și semnaleaza faptul ca Washingtonul și UE se afla pe aceeași lungime de unda in privința abordarii relației cu Rusia, scrie New York Times . Administrația lui Joe Biden a declasificat un raport…

- Bilanț 2020 la Jandarmeria Argeș: peste 21.000 de misiuni. In anul care s-a incheiat, jandarmii argeșeni au executat peste 21.000 de misiuni conform competențelor legale (asigurarea ordinii publice, misiuni de transport corespondența clasificata și speciale, de bunuri și valori), dar au acționat și…