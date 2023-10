James Bay a lansat single-ul “All My Broken Pieces”

Stiri pe aceeasi tema

- David Kushner a lansat piesa “Dead Man”. Pornind din experiențele personale, metafora mainilor muncite reprezinta propria sa calatorie printr-o relație tumultoasa. Cantecul ofera o fereastra bruta și intima catre luptele și creșterea lui Kushner. Noua melodie apare pe masura ce single-ul lui Kushner…

- Samara Joy a lansat single-ul “Tight”. Piesa a fost inregistrata la legendarul Electric Lady Studios din New York. In mod potrivit, videoclipul muzical al single-ului include atat spectacolele ei live, cat și sesiunea de inregistrare in studio. Lansarea „Tight” continua un an special, in care Joy a…

- Formatia The Rolling Stones a anuntat lansarea primului sau album cu piese originale dupa o pauza de 18 ani, miercuri, la teatrul Hackney Empire din estul Londrei, ocazie cu care a prezentat si primul single de pe acest album, piesa "Angry", transmite Reuters."Ne aflam aici sa va prezentam noul nostru…

- Conan Gray a lansat single-ul „Winner”, despre care Conan a spus: „Am scris aceasta melodie la 2 dimineața, a fost un moment in care in cele din urma m-am simțit de genul: m-ai ranit mai mult decat m-ar putea rani cineva vreodata și s-a simțit ciudat de bine. Vad acum ca exista o anumita libertate care…

- Dunca Laurence a lansat single-ul „Rest In Peace”. Piesa este continuarea lui „Electric Life” și „Skyboy”, primele doua single-uri de pe viitorul album al lui Laurence – Skyboy. „Piesa „Rest In Peace” este un cantec despre a oferi cuiva care iți frange inima intrand și ieșind din viața ta, un simplu…

- D4vd a lansat single-ul “Notes From A Wrist” și anunța EP-ul “The Lost Petals”. Piesa continua sa extinda sfera de influența a artistului. In timp ce mare parte din lirismul sau impartașește același tenor sumbru. Regizat de Erik Rojas, videoclipul arata fulgerul vieții lui d4vd in fața ochilor lui,…

- James Bay a lansat piesa “Goodbye Never Felt So Bad” si marcheaza prima sa lansare din 2023 și prima muzica noua de la al treilea album lansat in 2022, Leap. Despre piesa produsa de Gabe Simon [Noah Kahan] și scrisa impreuna cu Plested [Lewis Capaldi, Dean Lewis], James Bay a spus: „Goodbye Never Felt…

- Artista Teodora Brody a lansat primul single de pe noul album „Rhapsody” cu London Symphony OrchestraPrimul single de pe viitorul album al Teodorei Brody, „Rhapsody”, inregistrat cu London Symphony Orchestra si distribuit de Signum Classics, a fost lansat joi, informeaza news.ro. Piesa este…