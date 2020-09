Stiri pe aceeasi tema

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan formeaza un cuplu de cateva luni. Cei doi nu și-au ascuns relația și și-au ținut fanii la curent cu tot ceea ce au facut. Recent, au aparut zvonuri cum ca Edward și Cleopatra vor deveni parinți. Interpretul a facut primele declarații și a lamurit misterul. Totul a pornit…

- Paris Hilton a trecut prin mai multe despartiri, iar ultima, in 2018, a fost si cea mai dureroasa, intr-un moment in care tocmai fusese ceruta in casatorie de Chris Zylka. La un an distanta, vedeta a simtit din nou fluturi in stomac, in vara lui 2019 cunoscandu-l pe actualul iubit, Carter Reum, un…

- Situație uimitoare in randul noii femei din viața lui Brad Pitt! Tanara iubita a cunoscutului star este maritata. Detalii despre casnicia acesteia. Noua iubita a lui Brad Pitt este maritata Daca pana acum fanii fostului cuplu Pitt-Jolie credeau ca viața actorului a fost parca desprinsa din telenovele,…

- Mihai Traistariu se numara printre vedetele care au investit in afaceri imobiliare și se bucura de succes. Acesta a marturisit ca a dat lovitura in vara acestui an cu cele șapte locuințe pe care le are la malul marii.

- Renert Gad nu da semne sa se mulțumeaca cu puțin! Celebrul estetician al vedetelor a fost surprins la o intalnire cu doua domnișoare misterioase, care i-au oferit o companie cat se poate de placuta. Medicul nu s-a lasat mai prejos și le-a facut poftele doamnelor la o terasa de fițe din București.

- Lidia Buble a fost extrem de tacuta in urma desparțirii de Razvan Simion. Dar a venit momentul in care artista și-a gasit liniștea și se simte mai plina de dragoste decat niciodata. Cui arata iubirea acum? Lidia Buble, declarații dupa desparțirea de Razvan Simion Zvonurile aratau ca cei doi s-au desparțit,…

- Lurențiu Reghecaphf a vorbit despre scandalul dintre soșția lui, Anamaria Prodan și Dan Alexa, antrenor la echipa Astra in acea vreme. Soțul impresarei și-a spus parerea legat de gestul acesteia, nefiind foarte fericit cand a aflat despre incident.

- Fiul Ozanei Barabancea este un romantic incurabil, astfel ca nu s-a sfiit sa-și imparta sarutari și atingeri tandre cu iubita in public. Iata ce declarație i-a facut Andrew tinerei care i-a furat inima!