- Fostul canoist Ivan Patzaichin transmite ca se retrage din grupul consultativ alcatuit la initiativa USR PLUS in vederea stabilirii viitorului guvernator al Deltei Dunarii, declarandu-se "surprins de violenta atacurilor" lansate la adresa sa pe acest subiect. "Cred foarte tare in ideea…

- USR PLUS anunta initierea unui proces transparent si consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), responsabilitate care a revenit Aliantei dupa negocierile cu partenerii de coalitie. Conform unui comunicat al USR PLUS,…

- Pana astazi, 27 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 457.848 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 326.657 de pacienți au fost declarați vindecați, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Pana astazi, 26 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 449.349 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 323.514 pacienți au fost declarați vindecați, transmite Grupul de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti 7.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, 196 de persoane au decedat, inclusiv o fetita cu varsta sub un an, din judetul Mures, cu mai multe afectiuni asociate. 1.204 pacienti sunt internati la ATI.