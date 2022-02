Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Fota a fost numit secretar de stat pentru afaceri strategice in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, prin decizie a premierului Nicolae Ciuca. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial.

- Ovidiu Alexandru Raetchi a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca publicata, luni, in Monitorul Oficial. El il inlocuieste pe Adrian-Cristian Bratu care a fost eliberat, la cerere, din…

- Fostul deputat PSD, Madalin Voicu, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Culturii, printr-o decizie semnata de premierul PNL Nicolae Ciuca.”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Madalin-Stefan Voicu se numeste in functia de secretar de stat la Ministerul…

- La propunerea PSD Mureș, prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, l-a numit in funcția de secretar de stat la Ministerul Sportului pe Thomas-Razvan Moldovan, unul dintre managerii cei mai apreciați ai instituțiilor publice din județul Mureș. Decizia a fost publicata marți, 4 ianuarie, in Monitorul Oficial…

- Medicul sucevean Tiberius Bradațan a fost numit oficial in funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații. Decizia semnata de premierul Nicolae Ciuca pentru numirea lui Tiberius Bradațan in aceasta funcție a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 4 ianuarie. Tiberius Bradațan este medic…

- Tanarul Alexandru Stoica a fost numit, zilele trecute, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii condus de Cseke Atilla. Stoica devine astfel primul secretar de stat buzoian din cabinetul Ciuca. Decizia numirii lui Alexandru Stoica a fost publicata in Monitorul Oficial joi, 30 decembrie 2021, fiind…

- Adriana Pistol, directorul Centrului Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile (CNSCBT), a fost numita in funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații, iar decizia a fost publicata joi seara, 30 decembrie, in Monitorul Oficial . „DECIZIE pentru numirea doamnei Adriana Pistol…

- Daniel Grigoroiu-Norocel a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Norocel a rezistat doar 8 luni in funcție, el fiind instalat in aprilie de Florin Cițu. Prin aceeasi…