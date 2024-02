Stiri pe aceeasi tema

- Dupa demiterea șefului APIA, o alta demitere pune pe jar relațiile dintre PSD și PNL. Premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Iulian Fota din funcția de Iulian Fota este secretar de stat pentru afaceri strategice in Ministerul Afacerilor Externe, precizeaza surse politice pentru stiripesurse.ro. Decizia…

- Liberalul a fost destituit din funcția de conducere pe care o ocupa la Direcția de Sport și Agrement (DSA) a Primariei. Edilul șef Cosmin Andrei a semnat ieri dispoziția, pe care Eugen Țurcanu a primit-o astazi.

- Actualul secretar general adjunct al Ministerului Energiei, Ramona Moldovan, va sta inca șase luni in funcție, conform unei decizii a premierului Marcel Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu prelungește pentru inca șase luni mandatul Ramonei Moldovan la Ministerul Energiei , conform unei decizii aparuta…

- Angajata inițial la o firma de distribuție a produselor de papetarie, Marina Claudia Raduinea a intrat in ANRE dupa ce a caștigat un concurs pentru un post de consilier de achiziții. De aici, in numai cateva luni, a fost avansata in funcția de șef de achiziții publice, potrivit Realitatea Plus. DECLARAȚIA…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a demis, miercuri, pe Mihai Dodu de la șefia Secretariatului pentru recunoașterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist și l-a numit in locul lui pe Sever-Romulus Stana, fost prefect al Capitalei.

- Premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Mihai Iulian Dodu din functia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 -1989, cel care a initiat respingerea cererii prim-ministrului de a fi declarat…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Mihai Iulian Dodu din functia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945—1989, conform news.ro.Functia va fi preluata de Sever-Romulus Stana, fost…

- Medicul Horatiu-Remus Moldovan a fost numit vineri in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii. Decizia a fost semnata de premierul Marcel Ciolacu si publicata in Monitorul Oficial. ”La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Horatiu-Remus Moldovan se numeste in functia de secretar…