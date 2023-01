Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o casa situata pe strada Obreja a fost cuprinsa de flacari. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de pompieri. O femeie, proprietara in varsta de 87 de ani, a reusit sa se autoevacueze.…

- Dupa ce ultimele zile au fost pline de tensiune pentru Iulia Salagean, fiind intr-o continua cearta cu Ema Uta, actuala iubita a lui Alex Bodi, astazi Iulia Salagean a surprins pe toata lumea. Blondina s-a afișat in brațele unui tanar, cei doi facand o poza intr-o ipostaza tandra. E barbatul noul iubit…

- In urma scandalului cu Ema Uta, in care cele doua și-au aruncat in replici acide, Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi a facut dezvaluiri neașteptate la Antena Stars despre trecutul Biancai Dragușanu cu afaceristul. Iata ce a declarat blondina!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Iulia Salagean a marturisit ca o da in judecata pe Ema Uta, pentru ca cele doua inca se afla in scandal, iar ea s-a saturat sa se certe cu aceasta. Vedeta a facut acuzații grave și a precizat ca s-a saturat de scandalul in care se afla cu iubita lui Alex Bodi. Iata…

- Bia Khalifa a ajuns pe masa de operație, in prag de sarbatori. Blondina a fost nevoita sa faca de uregența o intervenție, asta dupa ce in luna noiembrie a suferit o fractura la nivelul nasului. Cum se simte acum Bia Khalifa, dupa ce medicii din Turcia au operat-o.

- Pentru a arata bine, tot mai multe vedete atat din Romania, cat și din strainatate apeleaza la ajutorul medicului estetician. Așa se poate spune și despre Vladuța Lupau, care, astazi și-a injectat botox, procedura la care a trebuit sa renunțe pe perioada sarcinii.