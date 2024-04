ITP obligatoriu la șase luni pentru anumite mașini. Excepții de la regulă Inspecția tehnica periodica va trebui sa fie efectuata la fiecare șase luni de catre mașinile care desfașoara activitați de RENT CAR, fie ca vorbim de cele utilizate pentru transportul in regim de inchiriere sau cele folosite pentru serviciul de inchiriere. Sunt și excepții, vehicule care sunt exceptate de la efectuarea ITP. Este vorba de mașinile […] The post ITP obligatoriu la șase luni pentru anumite mașini. Excepții de la regula appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

