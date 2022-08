Italienii care au aterizat la Craiova în loc de Cracovia – contactaţi de echipa Aeroportului Craiova; ei descoperă România Echipa Aeroportului International Craiova i-a contactat pe italienii care doreau sa ajunga in vacanta la Cracovia, dar au aterizat la Craiova, acestia spunand ca, in ciuda incidentului, vacanta lor “merge foarte bine”. “Aventura lui Massimo si Paola a devenit cunoscuta odata cu aterizarea lor la Craiova in loc de Cracovia. Cei doi pasageri au avut ‘norocul’ sa ajunga in capitala Baniei desi ei au decolat de la Bologna cu gandul sa viziteze Cracovia, in Polonia. Echipa Aeroportului International Craiova i-a contactat pentru a le transforma experienta lor in Romania intr-una de neuitat”, se arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

