Italia: Un bărbat i-a terorizat și i-a stors de bani pe părinții săi, apoi s-a filmat distrugându-le casa cu un cuțit Un barbat in varsta de 40 de ani este judecat, acuzat de maltratarea parinților sai in varsta, de un episod de șantaj și unul de tentativa de șantaj impotriva surorii sale. Acesta și-ar fi maltratat parinții ani de zile, pana cand, pentru a-i convinge sa-i dea bani, s-a filmat cu telefonul mobil in timp ce le distrugea casa, mobila, hainele și diverse obiecte de mobilier cu un cuțit mare. El este acuzat acum de rele tratamente aplicate parinților sai in varsta, de un incident de șantaj și de o tentativa de șantaj impotriva surorii sale. Toate aceste infracțiuni au fost agravate prin utilizarea… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol: bzc.ro

