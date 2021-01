Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea italiana Lombardia a fost declarata „zona rosie” dintr-o greșeala, in urma cu o saptamana, statisticile regionale fiind eronate. Un decret guvernamental semnat azi a rectificat situatia, relateaza News.ro . Regiunile Italiei sunt imparțite in prezent in trei tipuri de zone – galbena, portocalie…

- Specialiștii in nutriție recomanda consumul zilnic de ceapa roșie, datorita proprietaților benefice pe care le are pentru organism. Iata care sunt. Ce se intampla in corp daca mananci 1 ceapa roșie, pe zi Ceapa roșie are proprietați sulfurice și astfel este recomandata impotriva dezvoltarii tumorilor…

- Caz neobișnuit in Franța. O femeie, de 58 de ani, declarata moarta, se lupta in justiție de mai bine de 3 ani pentru a-și recupera identitatea. Ea este pusa in situația incredibila de a le dovedi judecatorilor ca traiește.

- Ploi abundente au provocat inundatii duminica in nordul Italiei, declansand alerta rosie in anumite zone din Veneto (nord-est), Friuli (nord) si provincia Bolzano (nordul extrem), transmite AFP, citeaza Agerpres.

- Femeia din Bihor, declarata de decedata din greșeala de catre un om al legii, a murit seara trecuta la spital. Acum, agentul de politie este cercetat pentru neglijența in serviciu, dupa ce a anunțat atat rudele, cat și medicul de familie sa femeia poate fi inmormantata, deși aceasta inca traia.