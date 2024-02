Stiri pe aceeasi tema

- Demisia președintei Ungariei intervine in urma indignarii provocate nu doar in propria țara, ci și in alte țari ale Europei centrale de decizia sa de a grația un condamnat implicat intr-o afacere de pedocriminalitate. Un alt aliat al premierului Viktor Orban, Judit Varga, și-a anunțat de asemenea „retragerea…

Proteste la Budapesta dupa ce președinta Ungariei, Katalin Novak a grațiat un barbat condamnat intr-un dosar de pedofilie.