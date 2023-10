Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian se pregateste pentru o posibila evacuarea masiva a zeci de mii de persoane care locuiesc in perimetrul din jurul supervulcanului Campi Flegrei, situat in apropiere de Napoli, au anuntat joi oficialii, potrivit Reuters.

- Este știrea zilei in Romania! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul a decis prelungirea plafonarii tarifelor RCA in Romania. Masura urma sa mai fie valabila doar pana pe 10 octombrie, insa politicienii au decis prelungirea ei pana la finalul acestui an. Marcel Ciolacu, despre plafonarea tarifelor…

- Italienii isi iau masuri de precautie, dupa ce regiunea din jurul orasului Napoli a fost zguduita, saptamana aceasta, de cel mai puternic cutremur din ultimii 40 de ani. Activitatea seismica pe Campi Flegrei, un camp de cratere vulcanice antice, s-a intensificat in ultimele luni, iar expertii spun ca…

- Plațile cu cash, limitate la 5.000 de lei pe zi pentru persoane fizice autorizate și firme. De cand se va aplica Plațile in numerar intre persoanele fizice care desfașoara activitați in mod independent, persoanele fizice autorizate și firme vor fi limitate de Guvern la 5.000 de lei pe zi. Masura ar…

- Pachetul de masuri fiscal-bugetare pe care Guvernul isi asuma raspunderea are ca obiectiv sa reduca „risipa bugetara” si sa puna punct modului in care „cei puternici si cu foarte multi bani se credeau de neatins”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Va spun cu toata responsabilitatea: de astazi,…

- Masura introducerii alternativei in bani la tichetele de masa va face imposibila trasabilitatea cheltuirii sumelor alocate, iar aplicarea CASS de 10% va avea un impact negativ asupra tuturor jucatorilor din economie, atrage atentia Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), intr-un…

- Impozit de 70% pe veniturile a caror sursa nu poate fi dovedita. Prevedere in ”ordonanța austeritații” Veniturile a caror sursa nu poate fi dovedita se impoziteaza cu 70%, precizeaza forma finala a proiectului de lege privind masurile fiscale și cele de reducere a cheltuielilor in domeniul public. Masura…

- Tichetele de masa majorate de la 1 august ar putea fi taxate cu 10%, adica valoarea CASS. Cat ar fi creșterea reala in acest caz Tichetele de masa, majorate de Guvern de la 30 de lei la 35 de lei incepand cu 1 august, ar urma sa fie taxate cu 10%, adica valoarea contribuției de sanatate (CASS). Masura…